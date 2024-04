Jechał DK 75 "wężykiem", co zaniepokoiło innych kierowców. Gdy został zatrzymany okazało się, że ma niemal 3 promile alkoholu

- Mężczyzna podejrzewał, że jadący przed nim kierowca może być pod wpływem alkoholu. Dlatego, gdy ten skręcił na stację paliw, natychmiast pojechał za nim, by to sprawdzić. Kiedy otworzył drzwi zaparkowanego audi, poczuł woń alkoholu, dlatego też szybko wyjął kluczyki ze stacyjki, by uniemożliwić mężczyźnie dalszą jazdę - relacjonuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym. - Kierowca wyszedł z pojazdu i zataczając się, zaczął się oddalać. W tym czasie na stację przyjechał będący poza służbą policjant Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju. Kiedy dowiedział się o tym, co się stało, ujął wskazanego mężczyznę i wezwał na miejsce patrol Policji.

Po chwili we wskazane miejsce podjechał policyjny patrol, a funkcjonariusze zatrzymali kierowcę audi. Okazał się nim 56-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego. Mężczyzna został przewieziony do sądeckiej komendy, gdzie przeprowadzono badania retrospekcyjne stanu trzeźwości. Wykazały one, że kierowca miał w organizmie niemal 3 promile alkoholu. Dlatego też został mu zatrzymane prawo jazdy, a po wykonanych czynnościach mężczyzna został przekazany wskazanej osobie. Z kolei pojazd, którym się poruszał, trafił z powrotem do właściciela.

- Teraz sprawą mieszkańca powiatu nowosądeckiego zajmie się sąd. Mężczyzna odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości, za co grozi między innymi do 3 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami sąd będzie mógł orzec karę finansową w wysokości wartości samochodu, który 56-latek prowadził pod wpływem alkoholu - dodaje Izworska.