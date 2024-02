Jechał zygzakiem i wzbudził podejrzenia innego kierowcy. Poszukiwany listem gończym wpadł na Sądecczyźnie

Po sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnych systemach, na jaw wyszło, że 30-letni mieszkaniec powiatu krakowskiego został sprawdzony w policyjnych systemach. Wówczas okazało się, że ma trzy aktywne orzeczone przez sądy zakazy prowadzenia pojazdów, w tym dwa dożywotnio, a dwa obejmują wszelkie pojazdy mechaniczne. To jednak nie wszystko, decyzją starosty, 30-latkowi zostały dożywotnio cofnięte uprawnienia.

- Oprócz tego policjanci ustalili, że 30-latek jest poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy oraz zarządzeniem Sądu Rejonowego w Miechowie w celu zatrzymania i doprowadzenia do najbliższego zakładu karnego, z uwagi na to, że ma zasądzoną karę łącznie 26 miesięcy pozbawienia wolności – dodaje Izworska.

Mieszkaniec powiatu krakowskiego został przewieziony do Zakładu Karnego w Nowym Sączu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Przed wymiarem sprawiedliwości będzie odpowiadał również za jazdę w stanie nietrzeźwości, niestosowanie się do orzeczonych środków karnych i prowadzenie po cofnięciu uprawnień, za go grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.