Jechali samochodem przez Oświęcim. Kierowca naćpany, pasażer z narkotykami

W piątek (26.04.2024) wieczorem policjanci pilnowali bezpieczeństwa na terenie Oświęcimia. Tuż po godzinie 19 patrolowali rejon Bulwarów Miejskich, gdzie zauważyli samochód marki Audi jadący z nadmierną prędkością. Mundurowi natychmiast włączyli światła uprzywilejowania w wyniku czego kierowca zwolnił, a następnie się zatrzymał. Pojazdem podróżowało dwóch mężczyzn. Podczas czynności okazało się, że za kierownicą auta siedzi 20-letni mieszkaniec gminy Przeciszów. Badanie jego stanu trzeźwości przy użyciu alkotestera w wydychanym powietrzu nie wykazało alkoholu. Pozytywny wynik dało jednak badanie przeprowadzone przy użyciu narkotestu. W ślinie mężczyzny wykazał on obecność marihuany. Pasażerem pojazdu był 21-latek z Oświęcimia. Przy mężczyźnie policjanci ujawnili narkotyki w postaci marihuany i amfetaminy. W związku z powyższym obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Trafili do oświęcimskiej komendy Policji. Kierowcy do badań toksykologicznych została pobrana krew.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz konfiskata pojazdu. Za posiadanie środków odurzających również grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.