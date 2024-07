Jest decyzja Watykanu w sprawie awantury wokół proboszcza Bazyliki Mariackiej. Czy ks. Dariusz Raś wróci do Bazyliki Mariackiej?

Kuria nie komentuje

"Po ojcowsku"

Przypomnijmy, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski odwołał ks. Dariusza Rasia z funkcji proboszcza m. in. z powodu raportu, który powstał po przeprowadzonej kontroli w parafii mariackiej. W grudniu ubiegłego roku ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (zmarł w styczniu 2024 r.) w mediach społecznościowych opublikował list metropolity krakowskiego do proboszcza Bazyliki Mariackiej, w którym metropolita wzywał go "po ojcowsku" do rezygnacji.