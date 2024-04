Juniorzy Cracovii też zawiedli. Porażka w Białymstoku

Najpierw strzelił przy słupku, a następnie po dryblingu uderzył ze środka pola karnego. Cracovia nie doprowadziła jednak do remisu, w końcówce straciła natomiast dwa gole. Najpierw z karnego, podyktowanego za faul Sowieckiego, a na dobicie po kontrze.

Krakowianie do przerwy stracili gola po tym, jak miejscowi przeprowadzili akcję prawa stroną i dograli na 16 m, gdzie stał Cholewa i pokonał Szyptura. „Pasy” dobrze weszły w drugą połowę, ale zostały skutecznie dwukrotnie skontrowane. Potem jednak wróciły do meczu, gdy w ciągu dwóch minut Czerwiński dwukrotnie pokonał bramkarza gospodarzy.

