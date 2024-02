Justin Timberlake wystąpi w Krakowie! Są już znane szczegóły!

Podczas krakowskiego koncertu artysta zaprezentuje swoje najnowsze utwory z nadchodzącego albumu „Everything I Thought It Was”, takie jak: „Selfish” czy najnowszy singiel „Drown”. Nie zabraknie również najpopularniejszych piosenek, które powstały w trakcie jego wieloletniej kariery.

Justin Timberlake jest wszechstronnie utalentowanym artystą i producentem muzycznym, a także autorem tekstów i aktorem. W swojej karierze sprzedał ponad 54 miliony albumów i 63 miliony singli na całym świecie, a także kolejne 70 milionów płyt jako główny wokalista *NSYNC. Justin zdobył dziesięć nagród Grammy w kategoriach pop, dance i R&B, w tym za udane albumy solowe „Man of the Woods”, „The 20/20 Experience”, „FutureSex/LoveSounds” i debiutancki album solowy „Justified” – a także za swój projekt z Jayem-Z. Zdobył ponad 23 miliardy odtworzeń na platformach streamingowych i cztery nagrody Emmy za pamiętne występy w „Saturday Night Live”. Na dużym ekranie użyczył swojego głosu w animowanym fenomenie DreamWorks „TROLLE” i „TROLLE 3” z 2023 roku. Jego przebój „Can't Stop the Feeling!” z tego filmu był nominowany do Oscara 2017 w kategorii „Najlepsza piosenka oryginalna”.