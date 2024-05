Juwenalia w Nowym Sączu. Prezydent, limuzyna i turecki dywan. Studenci z kluczami do miasta. Zobaczcie zdjęcia

Obok prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla i jego zastępcy Artura Bochenka stanęli: dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS – prorektor ds. Nauki i Rozwoju, a od 1 września nowy Rektor Uczelni, dr Halina Potok – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia oraz mgr Halina Marcisz – Kwestor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Tu właśnie z rąk Prezydenta Nowego Sącza klucz do bram miasta przejął Mikołaj Kulak – Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów ANS.

- Okres studiów to nie tylko czas nauki, sesji, egzaminów i zakuwania. Studia to również czas na poznawanie siebie, budowanie relacji towarzyskich i zawiązywanie przyjaźni. To oczywiście także czas zabawy. Dzisiaj brać studencka Akademii Nauk Stosowanych ma taki dzień. Z rąk prezydenta przejęliście klucze do bram miasta, a to oznacza, że przez trzy dni Nowy Sącz jest wasz. W imieniu wszystkich wykładowców mamy prośbę, by ta zabawa była bezpieczna. Rozkręćcie to miasto! – zwrócił się do zgromadzonych pod ratuszem studentów Rektor-elekt (cyt. za www.ans-ns.edu.pl).