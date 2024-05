„Musztarda po obiedzie”. Sandecja Nowy Sącz górą. Rezerwy Lecha Poznań na tarczy

- Zagramy o szacunek dla samych siebie – powiedział nam przed ostatnimi meczami sądeczan jej szkoleniowiec.

W 6. minucie sobotniego meczu Dziuba uciekł graczom Sandecji i zdołał dojść do dogodnej sytuacji strzeleckiej, ale mocno spudłował. W odpowiedzi strzał główką Rutkowskiego minął poprzeczkę. W kolejnych minutach piłka wędrowała od jednego pola karnego do drugiego. Sandecja szukała swoich szans oddając wiele strzałów jak ten Maślanki z 22. minuty, który minął słupek. Sześć minut później „biało-czarni” mieli sporo szczęścia – aktywny Dziuba znalazł się sam na sam z bramkarzem, ale i tym razem nie trafił w światło bramki.

Druga połowa rozpoczęła się dla Sandecji najlepiej jak tylko mogła. Co prawda „Lechici” mogli prowadzić, ale stuprocentową okazję zmarnował dopiero wprowadzony na plac gry Pacławski. W odpowiedzi sądeczanie znaleźli już drogę do siatki. Gołębiowski zaskoczył Stachowiaka i pokonał go bezpośrednio z rzutu rożnego! Po okresie płynnej gry przyszły piłkarskie szachy, a sędzie kilkukrotnie sięgał po żółty kartonik. Na kilkanaście minut przed końcem świetną szansę miał Pacławski – piłkarz Lecha dwa razy uderzał w kierunku bramki Polacka i dwukrotnie jego groźne próby były wybijane.