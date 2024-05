Nowy Sącz. Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. "Milowy skok w rozwoju"

Jak dodał Przęczek, to dzięki tym ludziom powstały nowoczesne i funkcjonalne strażnice, a ich garaże wypełniły się pojazdami oraz sprzętem na najwyższym światowym poziomie.

- Dokonał się milowy skok w rozwoju, który sprawił, że zarówno posiadanego sprzętu, jak i rozwiązań organizacyjnych zazdroszczą nam nasi partnerzy z całej Europy. To wielka zasługa przemyślanych rozwiązań i ogromnego zaangażowania zarówno poprzedników, jak i obecnie kierujących PSP i OSP, a także władz państwowych i samorządowych dobrze rozumiejących potrzeby i obowiązki, z jakimi spotyka się strażacka służba – nie ukrywał.

Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Edward Siarka mówił o wyjątkowym święcie.

- Warto podkreślić wyjątkowy wkład strażaków Ziemi Sądeckiej w rozwój ruchu strażackiego. Tutaj, na tej ziemi, powstała jedna z pierwszych ochotniczych straży pożarnych, a doszło do tego 150 lat temu. To dzięki wkładowi pracy wielu pokoleń strażaków naszych dziadów i ojców, ten ruch jest obecnie jednym z największych ruchów strażackich tak w kraju, jak również w Małopolsce. To największy ruch wolontariacki – powiedział.