Kibic Sandecji Nowy Sącz nie kryje nerwów i zawodu: to jest niepojęte!

Zawiedziony postawą Sandecji w bieżącym sezonie był również Andrzej Griński, wielki kibic „biało-czarnych”, były sędzia piłkarski i zawodnik Sandecji.

- To wszystko jest bardzo przykre. W tylu meczach żeby drużyna nic nie grała to jest niepojęte. Było wiele spotkań, które Sandecja mogła i powinna wygrać… Niestety, jak nie potrafi się zdobyć gola z sześciu czy z szesnastu metrów, nieraz nie trafiając na „pustaka” to nie ma o czym mówić. Oni powinni mieć dodatkowe treningi strzeleckie, szlifować strzały, a w trakcie meczów nie konstruować kolejnych akcji czy na treningach analizować taktykę, ale po prostu strzelać gole, byle jak, byle piłka wpadła do siatki – komentuje Pan Andrzej, który bywa na zajęciach Sandecji.