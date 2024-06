Kadrowe decyzje w Puszczy Niepołomice. Napastnik potrzebny od zaraz Jacek Żukowski

Mateusz Radecki jeszcze w barwach Śląska Wrocław Andrzej Banas

Na drugie zgrupowanie do Woli Chorzelowskiej wyjadą we wtorek piłkarze Puszczy Niepołomice. W trochę innym składzie, niż na to, na którym byli w ubiegłym tygodniu.