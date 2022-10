Kalendarz ferii zimowych dla wszystkich województw. Sprawdź, kiedy wypadają ferie w roku szkolnym 2022/2023

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2022/2023

Jak co roku Polska podzielona została na cztery grupy, do których przydzielono konkretne terminy ferii zimowych. Aby nikt nie czuł się pokrzywdzony, w danym województwie ferie co roku wypadają inaczej. Przykładowo - w regionie, w którym zimowa przerwa odbywała się w poprzednich latach w połowie lutego, tym razem prawdopodobnie rozpocznie się ona w połowie stycznia.

Jakie terminy przydzielono poszczególnym grupom?

I grupa: 16 - 29 stycznia

II grupa: 23 stycznia - 5 lutego

III grupa: 30 stycznia - 12 lutego

IV grupa: 13 - 26 lutego

Dlaczego ferie zimowe obchodzone są w różnych terminach? Wszystko zostało zaplanowane tak, aby w miarę możliwości uniknąć tłumów na najpopularniejszych stokach narciarskich i w pobliskich hotelach, jakże obleganych w okresie zimowym.