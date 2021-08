Kamil Pestka, obrońca Cracovii: Chcę dojść do dawnej formy, a nawet lepszej

Znalazł się pan w kadrze na mecz z Lechem. Po raz pierwszy od roku, który stracił pan z powodu kontuzji. Wyszedł pan w na końcówkę tego meczu. Czy było to dla pana zaskoczenie?

Nie wiedziałem, że wejdę do gry, ale się domyślałem. Od trenera nie dostałem takiej informacji, ale czułem, że tak się stanie, że postawię pierwszy krok.

Od kiedy jest pan w pełnym treningu?

Od miesiąca, nie pojechałem z zespołem na zgrupowanie, gdy drużyna wróciła z obozu, to ja dołączyłem do niej. Wcześniej trenowałem indywidualnie. Takie były decyzje, bo miałem tu opiekę lekarza.

Gdy wreszcie zagrał pan znowu w ekstraklasie poczuł pan ulgę?

Tak, zdecydowanie. Odniosłem kontuzję w pierwszym meczu ubiegłego sezonu, w meczu z Pogonią. W głowie miałem myśl, że wykluczy mnie to na trzy – cztery miesiące. Na to się nastawiałem. Potem jednak okazało się, że znowu będę musiał mieć zabieg. Zerwałem więzadła w stawie skokowym. Noga mnie bolała i zimą po kontrolnym rezonansie okazało się, że została znikoma część ścięgna. Walczyłem, by udało się to zniwelować bez operacji – miałem tylko kosmetyczny zabieg, który trwał 20 minut, oczyszczono mi kostkę, ale ten zabieg nie przyniósł efektów. Konieczna była trzecia operacja, miałem więc dwa poważne zabiegi, ostatni w lutym. Robił mi je lekarz z Krakowa.