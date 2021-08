Kamionka Wielka. Rozjeżdżały je tiry i tysiące aut podczas zamknięcia mostu na Kamienicy. Mieszkańcy uszkadzali tam samochody Joanna Mrozek

Drogi w Popardowej i Jamnicy były dziurawe i rozjeżdżone, bo nieformalnie wyznaczono nimi objazdy, mieszkańcy czekali na remont od lat, ale teraz okazał się pilny UG Kamionka Wielka Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W Kamionce Wielkiej remontują dwa mocno zniszczone odcinki dróg, które stanowiły objazd, podczas gdy most na Kamiennej był zamknięty, a nie było jeszcze zastępczego. Tysiące kierowców dziennie pokonywało ten odcinek, co skutkowało zniszczeniem nawierzchni. Inwestycja w końcu ruszyła, co cieszy mieszkańców Jamnicy. Wielu z nich na dziurach uszkodziło zawieszenie samochodów.