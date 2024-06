Kandydaci do tytułu Mister Supranational 2024 zwiedzają Małopolskę. Odkrywali uroki Krakowa i Krynicy-Zdroju

Kandydaci na Mistera Supranational 2024 odkrywają Małopolskę

Finaliści konkursu Mister Supranational 2024 od kilku dni przebywają w Małopolsce, a konkretnie w Krynicy-Zdroju. W Hotelu Krynica przygotowują się do wielkiej gali, która odbędzie się już 4 lipca. Panowie intensywnie ćwiczą, ale organizatorzy konkursu zadbali o to, by w napiętym harmonogramie był także czas na odpoczynek.