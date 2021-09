Kapitan Limanovii: Zbudować u siebie twierdzę nie do zdobycia [Wywiad]

W niedzielę rozbiliście tarnowski Metal aż 5:1. To był komunikat w stronę rywali „uważajcie na nas”?

Cieszymy się z wysokiej wygranej, ale ten mecz nie był taki łatwy, jak pokazuje to wynik. Dopiero w drugiej połowie byliśmy na tyle skuteczni, że strzeliliśmy cztery bramki. Myślę, że każdy zespół, który przyjeżdża do Limanowej zdaje sobie sprawę z tego, że czego go ciężki mecz. Chcemy być mocni u siebie, zbudować twierdzę nie do zdobycia. W tej lidze każdy musi uważać na każdego. Z pewnością, jeśli dany zespół nie przegrał od dłuższego czasu, to rywale jeszcze tylko bardziej motywują się na przeciwniku. W pewnym sensie wysyłamy ten sygnał. Będzie nam ciężko w każdym z meczów, nikt się przed nami nie położy i nie odda za darmo 3 punktów.