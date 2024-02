Kapsalon, czyli holenderski kebab z pieczarkami [PRZEPIS]

Wykonanie

Ziemniaki obrać i pokroić na frytki. Usmażyć na rumiano w rozgrzanym oleju. Delikatnie posolić i włożyć na dno foremek.

Piersi kurczaka umyć, pokroić w kostkę i usmażyć do miękkości na 2 łyżkach oleju wraz z przyprawą kebab, pieprzem, mieloną ostrą papryką i kurkumą. Mięso ułożyć na frytkach. Cebulę usmażyć na łyżce oleju, dodać pieczarki pokrojone w talarki i delikatnie posolić. Opiec na rumiano i ułożyć na warstwie mięsa. Posypać startym żółtym serem i włożyć do nagrzanego do 180sopni piekarnika na 10 minut.

Przygotować sosy: Pierwszy: połączyć jogurt z majonezem i przeciśniętym przez praskę czosnkiem, doprawić do smaku. Drugi sos: połączyć majonez z ketchupem oraz przegotowaną wodą.

Każdy kebab polać odrobiną sosu. Wierzch fast fooda posypać sałatą lodową wymieszaną z ogórkiem pokrojonym w półplasterki i pokrojonymi na ćwiartki pomidorkami. Polać resztą sosów. Podawać od razu - na ciepło.