Kazimierz Moskal spotkał się z kibicami Wisły Kraków

Można powiedzieć, że Kazimierz Moskal wrócił do swojego domu, bo Wisła zawsze była klubem najbliższym jego serca. Tutaj realizował się jako piłkarza, był idolem fanów zasiadających na trybunach stadionu „Białej Gwiazdy”. Później prowadził zespół jako trener, m.in. do sukcesu w Lidze Europy, gdy w 2011 roku wyszedł z bardzo trudnej grupy. Teraz Moskal wrócił do Wisły i ma pomóc jej wrócić do ekstraklasy. Kibice wiążą z jego osobą duże nadzieje, ale przede wszystkim to człowiek, który wśród fanów Wisły cały czas ma ogromny szacunek, ludzie dobrze pamiętają, ile zrobił dla ich klubu.

Dlatego trudno się dziwić, że we wtorek przyszło dużo fanów, żeby spotkać się z Kazimierzem Moskalem. Wymienić opiniami przed startem nowego sezonu, zrobić sobie wspólne zdjęcie czy wziąć autograf. A sam trener na nieco ponad dwie doby przed ponownym debiutem w roli szkoleniowca Wisły miał okazję znów się przekonać, ile emocje wzbudza ten klub i drużyna, którą wkrótce poprowadzi.