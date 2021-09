Kęty. Ks. Kamil Kuchejda. Bliski młodzieży został ich duszpasterzem

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE [przycisk]g[/przycisk]

Droga niskopiennego górala Kamila Kuchejdy do kapłaństwa

Kamil Kuchejda, rocznik 1990, jak sam mówi o sobie - góral niskopienny, bo urodził się w Węgierskiej Górce (pow. żywiecki, woj. śląskie). Zalicza się do grupy millenialsów. To określenie socjologiczne, odnoszące się do Pokolenia Y, czyli osób urodzonych pod koniec XX wieku. Ponieważ są wychowani w okresie gospodarki wolnorynkowej, dużo większe znaczenie przykładają do zdobywania pozytywnych doświadczeń życiowych i samorealizacji, niż do samego posiadania czy bogacenia się. Podstawową cechą Pokolenia Y, jest zafascynowanie nowoczesnymi technologiami, korzystanie z nowinek i to, że są za pan brat z Internetem.