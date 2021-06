Kęty. Wiadukt kolejowy na obwodnicy północno-zachodniej prawie gotowy. Uwaga kierowcy! Wkrótce wrócą pociągi [ZDJĘCIA]

NOWE Bochnia. Policyjny pościg za motocyklistą bez prawa jazdy, 31-latek z Bochni został zatrzymany dopiero w Dębicy [ZDJĘCIA]

31-letni motocyklista wpadł w spore tarapaty po tym, jak zdecydował się na ucieczkę przed policjantami bocheńskiej drogówki. Stróże prawa zatrzymali go do kontroli drogowej na DK94 w Bochni. Mężczyzna najpierw zwolnił, a później zaczął uciekać. Policyjny pościg za nim trwał aż do Dębicy.