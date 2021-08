Kibice Cracovii na meczu "Pasów" z Jagiellonią [ZDJĘCIA]

Kraków-Nowa Huta. I Nowohuckie Senioralia zgromadziły pod NCK tłumy seniorów i młodych

W sobotę, 21 sierpnia, na placu przed Nowohuckim Centrum Kultury, odbyła się pierwsza edycja nowohuckich senioraliów. Na licznie zgromadzonych gości czekały trzy specjalnie wydzielone strefy: fit, kultury i zdrowia, gdzie od godziny 14.00 do 21.30 goście brali udział m.in w pokazie mody, konkursie na najładniejszy bukiet a także degustacjach, prelekcjach, bezpłatnych badaniach czy koncertach. Pojechaliśmy na miejsce by zobaczyć jak się bawią mieszkańcy i co sądzą o imprezie.