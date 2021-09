Kibice na meczu Wieczysta - Chrobry. Pełna trybuna szczęśliwych ludzi! [ZDJĘCIA] ak, tb

Wieczysta Kraków - Chrobry Głogów. Środa, 29 września 2021 roku, to jedna z najważniejszych dat w historii Wieczystej. Żółto-czarni pierwszy raz zagrali na szczeblu ogólnopolskim - no i w 1/32 finału Pucharu Polski pokonali pierwszoligowego Chrobrego 2:1. Niezależnie nawet od wyniku, dla klubu, dla jego sympatyków to było prawdziwe święto. Trybuna stadionu przy ul. Chałupnika była pełna ludzi. Zanim rozpoczął się mecz, organizujący oprawę zorganizowali kartoniadę, potem nad stadionem się zadymiło. Doping prowadzony był w zasadzie przez cały mecz. ZDJĘCIA >>>>>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.