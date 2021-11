Kiedy kibice Sandecji Nowy Sącz wrócą na stadion? Sprawdziliśmy

W piątek 19 listopada nowosądecki klub na łamach swojej oficjalnej strony internetowej opublikował stosowny komunikat w tej sprawie:

„Informujemy, że mecz 18. kolejki Fortuna I ligi pomiędzy Sandecją Nowy Sącz, a Widzewem Łódź odbędzie się bez udziału publiczności. Decyzja z uwagi na względy bezpieczeństwa zapadła po negatywnej opinii policji. Pojedynek Biało-Czarnych z Widzewem będzie można śledzić na platformie Polsat Box Go” napisano.

I tak, poczynania piłkarzy Dariusza Dudka kibice Sandecji śledzili spoza ogrodzenia okalającego stadion. Przeciwko łodzianom prowadzony był głośny doping. Władze Miasta wysłuchały próśb sympatyków „Biało–Czarnych” i zdemontowały banery reklamowe, które mogły utrudniać widoczność obserwującym zawody spoza stadionu.

„Tak jak ostatnio podczas meczu ze Skrą i tym razem pojawimy się pod stadionem, most też jest jakąś alternatywą. A skoro nie możemy wejść na stadion to prosimy Prezydenta Ludomira Handzla i wykonawcę pana Kosa o demontaż banerów reklamowych za bramką od ulicy Krańcowej. My też mamy za sobą bardzo ciężki sezon i sporo przejechanych kilometrów. Policja na każdym kroku rzucała nam kłody pod nogi. Wy tego robić nie musicie. Nie utrudniajcie nam obejrzenia meczu naszej ukochanej drużyny. SANDECJA TO MY” – brzmiał fragment oświadczenia (pisaliśmy o tym tutaj).