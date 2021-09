Kiedyś kickboxing teraz boks. Łukasz „Boom Boom” Pławecki z kolejnym zwycięstwem [ZDJĘCIA]

Sądeczanin (3-0, 1 KO), jednogłośną decyzją sędziów, pokonał Ukraińca Yurija Popovycha (2-6, 1 KO). Dla „Boom Booma” była to trzecia walka w zawodowym boksie, trzecia zakończona zwycięstwem. Tym razem Łukasz Pławecki zaprezentował się kibicom na dystansie sześciu rund. Transmisję z imprezy prowadziła Telewizja Polsat.

Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku Pławecki postanowił zamienić K-1 na boks. Teraz zawodnik konsekwentnie przechodzi kolejne szczeble rankingów w Polsce. W czerwcu zadebiutował zwycięstwem nad Valentinem Zbrozkhem na Gali HFO Bank, pokonując oponenta już w pierwszej rundzie przez TKO. Kolejna wygrana, tym razem na punkty, przyszła na Gali GIA Promotions. „Boom Boom” po emocjonującej rywalizacji odprawił z kwitkiem Vladislava Tantsiure. Obydwie walki sądeckiego wojownika były transmitowane przez TVP Sport.

Jak potwierdził Łukasz Pławecki jego kolejna walka odbędzie się za granicą i potrwa osiem rund. – Powoli uczę się tego sportu, zdobywam nowe doświadczenia, które będę chciał spożytkować w kolejnych pojedynkach. Wszedłem do tej dla mnie nowej dyscypliny mając ogromne doświadczenie w kickboxingu. Teraz widzę jak dużo dzieli obydwa sporty. Oczywiście, że chciałbym zawsze wygrywać przez nokaut, ale patrząc na to już na chłodno, to fajnie, że mogłem powalczyć na pełnym dystansie. Walka podobała się kibicom i organizatorom – komentuje Łukasz.