"Niczego nie żałuję". Potężny cios. Nasz pięściarz z ciężkim nokautem na gali w Rzeszowie. Wideo

- Teraz, mimo że sportowo klub przeżywa trudne chwile, widzę niewykorzystany potencjał. Gra na nowym, nowoczesnym stadionie to fantastyczna okazja, aby ten potencjał rozwinąć. Nowy Sącz to miasto z…

Cios był tak potężny, że Łukasz Pławecki potrzebował dłuższej chwili, by dojść do siebie.

"Albo on albo ja - „victory or death”, takie miałem założenie na walkę, wciągnąć przeciwnika w bójkę, w wymianę ciosów, plan był realizowany i tak miała ta walka wyglądać, niczego nie żałuję i zrobiłbym to samo jeszcze raz" - przekazał w mediach społecznościowych w poniedziałkowy poranek "Boom Boom".

W lutym br. ambitny sądeczanin mówił nam, że ten rok jest dla niego niezwykle ważny.

- To będzie przełomowy rok. Rekord moich walk jest już wyższy. Stoczyłem dziesięć pojedynków i mogę myśleć o większych walkach - takich o tytuły, o pasy. Trwają rozmowy. Mój najbliższy występ to przełom maja i czerwca. Nie wiem jeszcze czy będzie to już ta walka, która da mi możliwość bicia się o tytuł, ale jeśli nie, to tej jesieni będzie już coś dużego – zdradził nam.