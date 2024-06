„Nie wyglądasz jak fighter”. Nasz niepokonany pięściarz o… stereotypach

Spotykając go na żywo faktycznie trudno wyobrazić sobie, że oto stoi przed nami zawodowy pięściarz. Nie da się ukryć, że sądeczanin ma sportową sylwetkę, ale jednak... do Gołoty mu daleko. Mimo to w trakcie kolejnych walk czy to w boksie, czy w K-1 sądeczanin zamienia się w prawdziwą maszynę nie dając swoim rywalom większych szans. Tak było również w starciu z Zadorą. Dudek zajmował środek klatki spychając swojego 33-letniego rywala pod siatkę. Cały czas szedł do przodu notując kolejne kopnięcia i kombinacje. Zadora miał z tym niemałe kłopoty i musiał pogodzić się z porażką.

„Stereotyp. Znowu to samo! Ile to już raz słyszałem „nie wyglądasz jak fighter”. Czyli jak? Jak wygląda fighter? Bo ja nie wiem? Koniecznie spięty i groźny? Walczę 20 lat... tych walk się nazbierało ponad 50 zawodowych, a amatorskich nie sposób zliczyć. Biłem się z najlepszymi, często na ich terenie. Jeszcze śmieszniej bywało przez 12 lat stania „na bramce" (nie piłkarskiej) w jednym z lepiej żyjących nocnych lokali w mieście. To dopiero były jaja! Prędzej czy później wyjdzie, jaki ma się charakter, a nie będzie to na pewno miła i komfortowa sytuacja. BE REAL. Po co udawać?” - napisał w swoich mediach społecznościowych Dudek.