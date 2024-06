„Jechał 600 km na testy” Premiera tuż tuż! Telewizyjny dokument o wychowanku Popradu Muszyna, który gra w ekstraklasie Remigiusz Szurek

Na zbliżający się dokument z Jakubem Czerwińskim cieszy się prezes Popradu Muszyna Stanisław Sułkowski, który brał udział w nagraniach fot. archiwum Canal Plus; Artur Królikowski

Jak informowaliśmy w kwietniu br. w Muszynie gościła ekipa telewizji Canal Plus, czyli stacji transmitującej m.in. spotkania polskiej PKO BP Ekstraklasy. W uzdrowisku, w tym na obiekcie czwartoligowego Popradu, kręcono ujęcia do filmu dokumentalnego o Jakubie Czerwińskim, wychowanku klubu, który właśnie z Muszyny ruszył w piłkarski świat. To wszystko w ramach cyklu Canal Plus pt. „Kapitanowie”. Jak reklamuje stacja, takiej sportowej serii dokumentalnej w C+ jeszcze nie było.