Starcie legend. Sądeczanin przed wielkim rewanżem z Zadorą: to niesamowity ładunek sportowych emocji!

- To mocny, silny chłop. Z takimi sparuję obecnie jak najwięcej. Pod koniec tygodnia jadę do Wrocławia. Ogółem trenuję tak samo, jak wcześniej. Dotąd taki cykl skutkował jak najlepiej i wierzę, że teraz będzie podobnie. Powinno być dobrze – komentuje Dudek w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.

Obecnie sądeczanin ciężko trenuje, by być w świetnej formie na pierwszy dzień czerwca. Za nim kolejne walki sparingowe. W środę gdy udało nam się z nim porozmawiać podróżował akurat do Rabki Zdroju na pojedynek z Bartłomiejem Domalikiem, Mistrzem Gromdy.

Sądecki zawodnik nie ukrywa, że także pod względem psychicznym czuje się mocny.

- Jest bardzo dobrze. Czuję pewność siebie, oby tylko szczęście i zdrowie dopisały, a będzie fajnie. Przy okazji zachęcam kibiców sportów walki z Nowego Sącza do wspierania mnie, czy to w domu, czy na gali. Wiem, że będzie dużo kibiców z naszego miasta. Zapowiada się fajna, duża gala. Emocji na pewno nie zabraknie, po to się trenuje, po to się walczy, by brać udział w takich wydarzeniach – uśmiecha się Rafał.