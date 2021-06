Kierowca śmieciarki znieważył prezydenta Andrzeja Dudę? Sąd uznał, że nie było przestępstwa, a wykroczenie. Wymierzył 500 zł grzywny

Do zdarzenia doszło rankiem 26 marca ub. roku w Bilczy w gminie Morawica koło Kielc. Na ulicy domków pełnej jednorodzinnych pojawiła się śmieciarka, za kierownicą której był Daniel S. Pomagało mu dwóch ładowaczy śmieci Emil W. i Julian P.

W pewnej chwili kierowca zauważyła na jednej z barm plakat wyborczy Andrzeja Dudy, kandydata w zbliżających się wyborach prezydenckich i wdał się w rozmowę z gospodarzem posesji Stanisławem B., z szoferki śmieciarki wypowiedział wówczas słowa nieprzyzwoitych pod adresem prezydenta R. Wulgaryzmy słyszał też przez otwarte okno jedna z lokatorek Maria T. Nie słyszeli tej wypowiedzi ładowacze ze śmieciarki, której silnik głośno pracował, mężczyźni byli wtedy z tyłu pojazdu.

Prokuratura oskarżyła Daniela S. o publiczne znieważenie Andrzeja Dudy, ale kielecki sąd przyjął, że doszło jedynie do wykroczenia, a nie przestępstwa. Kluczowa była kwestia zwrotu, że do znieważenia doszło „publicznie”, a nie tylko „w miejscu publicznym”, jakim jest ulica. To sformułowania są czasem tożsame, ale nie zawsze. Zdaniem sądu nie można mówić, że nieważenie było publicznie, bo słów Daniela S. nie mogła słyszeć jakaś grupa ludzi. To wtedy mogłoby wystarczyć do skazania mężczyzny za przestępstwo.