Kilkutygodniowy chłopczyk walczy z koronawirusem. Dr Stopyra: Jego stan się poprawia Patrycja Dziadosz

Dominujący od kilku miesięcy wariant Delta jest bardziej niebezpieczny dla dzieci niż poprzednie Konrad Kozłowski

Coraz więcej dzieci choruje na COVID-19. Co gorsza jak alarmują lekarze do szpitala w ciężkim stanie trafiają coraz młodsi mali pacjenci. W krakowskim szpitalu im. Żeromskiego od kilkunastu dni z zakażeniem zmaga kilkutygodniowy chłopczyk. Na szczęście jego stan się poprawia. - Takich dzieci jest więcej - podkreśla Lidia Stopyra, szefowa oddziału zakaźnego. I apeluje, by kobiety w ciąży nie bały się szczepień.