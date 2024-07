„Kleks i wynalazek Filipa Golarza” - druga część nowej ekranizacji powieści Jana Brzechwy w kinach od 3 stycznia 2025 roku

– Jeżeli pierwsza część „Akademii Pana Kleksa” rozpaliła dziecięcą wyobraźnię, to druga nie tylko zaświeci jeszcze mocniej, ale i pokaże kompletnie nowe furtki do przestrzeni, które dotychczas były zamknięte nawet dla dorosłych. Czy można kochać robota? Czy tworząc go, można pozostać obojętnym na jego ludzki pierwiastek? Każdy z nas raz na jakiś czas musi opuścić swoją strefę komfortu i udać się do świata realnego. Cała sztuka polega na tym, aby to świat realny stał się strefą komfortu. Zobacz, jak z tymi zagadnieniami poradzą sobie ci, których pokochała cała Polska – mówi Maciej Kawulski, który wyreżyserował oba filmy.