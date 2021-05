Kleszcze atakują. Tej wiosny jest ich wyjątkowo dużo. Jak się przed nimi chronić?

Jak chronić się przed kleszczami? W galerii przygotowaliśmy zestawienie zasad które należy przestrzegać. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Borelioza - co nas powinno zaniepokoić

Samo ugryzienie przez kleszcza nie jest jeszcze powodem do paniki, nie każde kończy się bowiem zarażeniem boreliozą. Kluczowe znaczenie ma czas usunięcia pajęczaka, bo ten potrzebuje 24 godzin, by przenieść bakterie.

[/cyt] - Niepokojące objawy, które powinny skłonić do wizyty u lekarza to na pewno rumień wędrujący, czyli duża zmiana o średnicy co najmniej pięciu centymetrów. W późniejszym etapie mogą pojawić się dolegliwości ze strony układu nerwowego takie jak: bóle głowy, porażenie nerwu twarzowego czy zapalenie stawów. Borelioza to bardzo podstępna choroba [/cyt] – wyjaśnia dr hab. med. Monika Bociąga-Jasik z Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.