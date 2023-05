Kolejne dwie instytucje zewnętrzne wydały opinie dotyczące spalarni w Nowym Sączu. Są negatywne

Negatywną opinię wydała też Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie. Stwierdza, że dopuszczenie na tym terenie realizacji takiego przedsięwzięcia może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

- Kluczową kwestią w ocenie Inspektora w kontekście oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko (w tym zdrowie i życie ludzi_ jest fakt iż jego lokalizacja znajduje się w bezpośredni sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - zwraca uwagę lek.med Maciej Klima, Zastępca Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Dodaje również, że w tym obszarze występują niekorzystne warunki wentylacyjne. - Niska przewietrzalność sprzyja koncentracji zanieczyszczeń, a planowana termiczna obróbka odpadów jest zawsze procesem generującym zanieczyszczenia do powietrza - czytamy w piśmie.

Zapytana o komentarz w tej sprawie przewodnicząca komitetu Stop spalarni Ewa Stasik Kubacka podkreśla, że to dowodzi ich racji. - Nie jesteśmy bandą oszołomów, która coś sobie wymyśliła. Jeżeli te opinie są negatywne, to coś musi być powodem. Obie instytucje wyraźnie wskazują jaki jest powód negatywnej opinii. Na te same kwestie od samego początku również my zwracamy uwagę - przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.