Kolejne krakowskie lokale gastronomiczne wspierają akcję "Gest warty pyszności". Zainteresowanie krwiodawstwem rośnie

Akcję “Gest warty pyszności” zapoczątkowała krakowska pracownia wypieków Na Ciacho. To w ich lokalu w Dębnikach, dawcy krwi mogą zgłaszać się po darmowe brownie i napój.

Jak czytamy w poście w mediach społecznościowych: Lekarze alarmują, że aktualnie bardzo, bardzo brakuje krwi. Lato to zawsze okres zwiększonej liczby wypadków, a do tego wreszcie wróciły zaplanowane zabiegi, wstrzymane jesienią. Jeszcze tego samego dnia wybraliśmy się do punktu na ul.Rzeźniczą, w szlachetnym celu dając sobie upuścić nadmiar krwi. I wcale nie bolało! - czytamy na fanpage’u Na Ciacho. Było nam jednak trochę przykro, że w prezencie za 450 ml krwi, która może uratować czyjeś życie, każdy donator otrzymuje paczkę kiepskich czekolad. I tak pojawił się pomysł, by oddolnie podziękować każdemu kto decyduje się na taki gest - mówi Monika Dąbrowa, właścicielka Na Ciacho.