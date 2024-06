Kolejny transfer w Comarch Cracovii, to szwedzki napastnik

Hannes Johansson ma 30 lat, pochodzi ze szwedzkiej miejscowości Vaxjo i może występować zarówno jako center, jak i prawoskrzydłowy. Dotychczas całą hokejową karierę spędził w ojczyźnie występując na różnych poziomach rozgrywkowym.

W lidze HockeyAllsvenskan czyli bezpośrednim zapleczu szwedzkiej ekstraklasy SHL rozegrał 310 spotkań, w których zdobył 45 goli oraz zaliczył 42 asysty, co łącznie dało mu 87 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Z kolei w HockeyEttan (trzeci poziom rozgrywkowy) zaliczył 186 meczów, a jego dorobek to 47 trafień i 33 kluczowe podania.

Ostatnio grał w zespole Nybro Vikings IF na drugim poziomie rozgrywkowym i w 35 meczach zdobył 3 gole i zaliczył 6 asyst, z kolei w rundzie kwalifikacyjnej zagrał 4 mecze.

- Hannes to zawodnik o bogatym doświadczeniu i ogromnej uniwersalności w ataku. Mocno liczymy na to, że zostanie jednym z czołowych strzelców w drużynie, a nasi młodzi hokeiści będą mieli od kogo się uczyć i czerpać najlepsze wzorce. Do drużyny dołączy dopiero w sierpniu, ale już teraz chciałbym go powitać w Klubie i życzyć powodzenia! – powiedział dyrektor operacyjny sekcji hokeja Łukasz Sikora.