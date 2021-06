Kolejowy absurd w Krakowie. Pociągi stały na peronie, bo czekały na opóźnione autobusy z Zakopanego

Pociąg stoi na peronie i czeka na pasażerów, którzy utknęli na zakopiance

Tak całą sytuację na jednym z forów internetowych opisywał pasażer pechowego pociągu:

"Przychodzę na dworzec w Krakowie 20 minut przed czasem. Stoi "Małopolska", 14 wagonów. W zdecydowanej większości to stare, 8-osobowe wagony przedziałowe (na głównej trasie w Polsce… chyba tylko, żeby zachęcać ludzi do Pendolino), w jednym z nich miałem miejsce. Na wyświetlaczu komunikat +30, a w pociągu od razu podali +60. Później zmieniło się to na peronie na +45, +60, +90, +85, +90. Czekaliśmy na ludzi z Zakopanego jadących pięcioma, czy sześcioma autobusami. Czekaliśmy na około 200 osób. Ostatecznie i tak się okazało, że wszystkie nie zdążą przyjechać (jeden lub trzy, co chwilę udawało mi się pozyskiwać kolejne informacje i nie wiem, która jest prawdziwa) i dla nich będzie przygotowane co innego. I wyruszyliśmy, półtorej godziny później" - czytamy w relacji pasażera.