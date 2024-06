Kolejowy hit lata 2024. Już od czerwca z Oświęcimia dojedziemy pociągiem PKP Intercity bezpośrednio nad morze, do Kołobrzegu

Mieszkańcy Oświęcimia cieszą się, że wraz z oddaniem do użytku nowego, funkcjonalnego dworca kolejowego, przybyło także połączeń. Do stolicy Małopolski można dotrzeć już nie tylko trasą przez Trzebinię (linia nr 93), ale także przez Skawinę (linia nr 94). To sprawia, że pociągi kursują co kilkadziesiąt minut.

Z Oświęcimia można dotrzeć także do Tarnowa, Sędziszowa, Przemyśla, Katowic (linia 138), Czechowic-Dziedzic, czy kilku stolic europejskich. Jednak marzeniem mieszkańców było bezpośrednie połączenie nad morze.

Pociąg TLK „Pirat” będzie odjeżdżał z Oświęcimia o godz. 21.49. Potem obierze kurs m. in. na: Katowice (godzina przyjazdu - 22.34), Gliwice (23.04). Tutaj połączy się z częścią wyruszającą z Bielska Białej, która wcześniej pojedzie przez Czechowice-Dziedzice, Żory, Rybnik. Potem, już cały połączony skład, obierze kierunek na Kluczbork (0.59), Ostrów Wielkopolski (2.00), Poznań Główny (3.24), Piłę Główną (4.44), Szczecinek (5.44), Białogard (6.42), by do Kołobrzegu dotrzeć o godzinie 7.18.

Przez wyremontowaną staję w Oświęcimiu zaczęły przejeżdżać pociągi dalekobieżne. Jerzy Zaborski

- Pamiętam, że będąc dzieckiem, z Oświęcimia można było dotrzeć bezpośrednim pociągiem nad morze, ale to były lata 80. minionego, bo XX stulecia, wtedy do dyspozycji w pociągu były także kuszetki – wspomina Mateusz Migalski, jeden z miłośników kolei z Oświęcimia.