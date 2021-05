Kolekcja inspirowana labiryntem kulturowym Londynu wygrywa Pokaz Dyplomowy SAPU w Krakowie

„Stolica Mody: Londyn - różnorodność, wielokulturowość, manifestacja własnej osobowości, niegrzeczna Kate Moss, ikona Lady Di, anarchia Vivienne Westwood oraz niekończący się labirynt pośród stylów, form, deseni i barw” – tak o swojej kolekcji pisze Anna Szczygieł.

Projektantka jest laureatką programu stypendialnego Polish Talent Support, który został stworzony przez Krakowskie Szkoły Artystyczne, by wspierać młodych artystów polonijnych. Kolejna edycja Polish Talent Support została właśnie ogłoszona dla projektantów mody, fotografów, aktorów, tancerzy i projektantów wnętrz – www.polishtalentsupport.com.

Kolekcja „That’s The Way I Am” ujęła jury, w którym których zasiadło wiele ważnych osobowości świata mody. Kolekcje dyplomowe SAPU oceniali m.in. Ada Fijał, Ilona Majer i Rafał Michalak (MMC), Patrycja Cierocka (Patrizia Aryton), Elena Ciuprina (ilustratorka mody), Karolina Luisoni (kostiumografka, Szwajcaria), Bin Chen (Donghua University, Chiny), Maria Cristina Rigano (University of International Studies of Rome, Włochy) czy Karolina Bosakova (European Fashion Accelerator).