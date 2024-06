Czy są wśród nich przyszli Chanel i Armani? Studenci SAPU zaprezentowali swoje kolekcje. Zobaczcie zdjęcia z pokazu mody w Krakowie

Unikalne projekty stworzone przez studentów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru to świeże spojrzenie na modę. Kto wie, czy krakowscy studenci nie dołączą w przyszłości do grona kultowych nazwisk branży modowej.

Póki co, słuchacze pierwszego roku, inspirując się obiektami nie związanymi bezpośrednio z modą, stworzyli projekty z surowej tkaniny bawełnianej, kładąc nacisk na spektakularny i rzeźbiarski charakter swoich dzieł.

Natomiast słuchacze drugiego roku skoncentrowali się na konstruktywizmie, zderzając go z minimalizmem w modzie.

"Klasyczne modele zostały poddane twórczej interpretacji konstrukcyjnej i przestrzennej, co zaowocowało autorskimi oraz awangardowymi sylwetkami. Te projekty to prawdziwy dialog pomiędzy sztuką a technologią" - zapowiadała SAPU prace swoich studentów.

Pokaz Hi!Fashion to nie tylko możliwość podziwiania twórczości młodych projektantów, ale także szansa dla nich na zdobycie cennych nagród w postaci kursów w Krakowskich Szkołach Artystycznych. To wydarzenie, które łączy pasjonatów mody i sztuki oraz inspiruje do nowych poszukiwań i odkryć w dziedzinie projektowania ubioru.