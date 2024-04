Kiermash i Targi Młodej Sztuki łączą siły. W weekend wiosenna odsłona lubianych imprez Anna Piątkowska

W najbliższy weekend, 13 i 14 kwietnia, w Starej Zajezdni odbędzie się kolejna edycja Kiermashu, tym razem do lubianych przez krakowian Targów Mody i Dizajnu dołączą Targi Młodej Sztuki. Będzie okazja nie tylko do odświeżenia szafy, nabycia wiosennych akcesoriów, unikatowej biżuterii, naturalnych kosmetyków, ale także dizajnerskich dodatków do domu i prac młodych artystów. Wstęp wolny.