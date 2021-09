Kolorowa inwestycja w gminie Brzeszcze na finiszu. Rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji kosztowała około 60 mln zł [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Modernizacja oczyszczalni w Brzeszczach kosztowała ponad 40 mln zł

Część istniejących obiektów i instalacji na terenie obiektu wymagała pilnej wymiany i unowocześnienia, co było związane nie tylko z rozwojem technologicznym w zakresie oczyszczania ścieków, ale również koniecznością dostosowania oczyszczalni do norm polskich i unijnych w tym zakresie.

Na ulicach gminy Brzeszcze powstało przeszło 19 km nowej kanalizacji sanitarnej

Inwestycja obejmowała także budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Dotychczas wykonane zostały odcinki kanalizacji w rejonach ulic:

Kościuszki (od ul. Piastowskiej do przejazdu kolejowego oraz od ul. Stefczyka do ul. Leśnej), Sienkiewicza, Matejki i Parkowej, Górniczej, Ofiar Oświęcimia, Nosala, Gwarków, Bojowników Ruchu Oporu, Piastowskiej (od ul. Kościuszki do ul. Przedwieśnik oraz ul. św. Idziego), Drobniaka, Daszyńskiego (od ul. Krasickiego do ul. Przecieszyńskiej), Jaśminowej.