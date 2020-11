Konferencja ministra zdrowia. Adam Niedzielski: Od dzisiaj nowa strategia walki z pandemią Marcin Banasik

Zdaniem szefa resortu zdrowia jesteśmy w sytuacji, kiedy pojawia się szansa, nadzieja na wyhamowanie pandemii. Niedzielski wyjaśnił, że jednym z sygnałów początku końca pandemii jest to, że wzrost zakażeń w stosunku do dnia poprzedniego jest bardzo niewielki. Minister zwrócił też uwagę na to, że pandemii w cyklu tygodniowym pandemia wzrasta, ale wzrasta coraz wolniej.