Konkurs "Eko-Oświęcim. Moje miasto przyszłości" rozstrzygnięty. Laureaci pojadą do Paryża i Disneylandu oraz Energylandii. Zdjęcia, wyniki

Celem konkursu „Eko-Oświęcim. Moje miasto przyszłości” było zachęcenie dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych do przedstawienia swoich pomysłów na stworzenie ekologicznie świadomego miasta i zmian, jakich chciałyby w swoim najbliższym otoczeniu.

- Zależy nam na tym, by młodzi ludzie mieli wizję tego miejsca, myśleli perspektywicznie i angażowali się w rozwój naszego miasta. Mieszkamy tutaj, oddychamy tym samym powietrzem i wszystkim nam zależy na tym, by Oświęcim był dobrym miejscem do życia – tłumaczy Zbigniew Warmuz, prezes Synthos – Synthos to część Oświęcimia, dlatego zawsze będziemy wspierać lokalne działania – dodaje.