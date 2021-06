KONKURS. Najpyszniejsza pizza w Krakowie. Wygraj vouchery na pizzę o wartości nawet 200 zł!

Komisja konkursowa wybierze dziesięć najlepszych odpowiedzi i przyzna nagrody: vouchery na dowolną (wybraną) pizzę z menu Pizzerii ITALIA TO GO lub inne wybrane danie na miejscu w lokalu przy Mazowieckiej 88 w Krakowie lub zamówieniu na dowóz.

Nie ma jak pizza! Ten włoski przysmak bardzo chętnie kupujemy w restauracjach i zamawiamy do domu.

Słowo „pizza” liczy sobie już ponad 1000 lat. Bogata historia znajduje swoje odzwierciedlenie w mnogości receptur, które - choć zbliżone są do siebie - zapewniają zupełnie odmienne wrażenia smakowe.

Od lat na szczycie znajduje się pizza Napoletana. I trudno się dziwić – jej sekretem są składniki! Do tej pizzy nie można „nawrzucać” byle czego. Jeżeli pomidory – to tylko San Marzano, które rosną na polach wulkanicznych na południe od Wezuwiusza. A ser? Ser to fior di latte z mleka krów wypasanych w Kampanii i Lazio. Sekretem jest też ciasto - wyrabiane jest na długim i podwójnym zakwasie, dzięki czemu jest lekkie i roztapia się na podniebieniu. Do tego żywy ogień i najlepsza pizza gotowa. Tyle i aż tyle.

Inną odmianą pizzy jest pizza sycylijska, cechująca się grubym spodem. W odróżnieniu od większości rodzajów jest ona przygotowana w prostokątnej blaszce.

Nie można pominąć również wywodzącej się ze stolicy pizzy rzymskiej, którą najczęściej mamy na myśli wspominając o tym włoskim rarytasie. Cienkie, średnio wypieczone ciasto oraz szereg ulubionych składników to najbardziej kultowe oblicze pizzy.

Jeżeli chcecie skosztować pizzy tej prawdziwej, włoskiej – to Napoletana powinna zajmować zawsze pierwsze miejsce.

Gotowi na włoskie smaki?

ITALIA TO GO. To miejsca na mapie Krakowa, które proponuje prawdziwie włoskie smaki na dowóz, a pizza wypiekana jest w piecu opalanym drewnem. Znajdziecie tam nie tylko prawdziwą włoską napoletanę w kilkunastu wariantach (klasyczna margherita czy napoli, ale również z dodatkami, jak kapary, ricotta czy kiełbasa Veneta) , ale również wyborne chleby, bułeczki, bagietki przygotowywane przez mistrzów piekarnictwa z południowych Włoch.

Nie można zapomnieć o pysznych makaronach, którymi chętnie zajadałby się każdy prawdziwy Włoch!

A na deser? Oczywiście boskie tiramisu!

