Kontrowersyjny mural w Nowym Sączu. Portret Adolfa Hitlera wywołał oburzenie [ZDJĘCIA]

"Serial na Węgierskiej" to cykl murali krótkotrwałych tworzony na ścianach pod mostem kolejowym przy ul. Węgierskiej w Nowym Sączu. Autorem prac jest znany sądecki artysta Mariusz Brodowski, posługujący się pseudonimem artystycznym Mgr Mors.

- Wszystkie realizacje są finansowane z mojego prywatnego budżetu. Na tej ścianie nie wykonuje zleceń komercyjnych, ani prywatnych. Sam decyduje co tam powstanie, wszystko co maluje jest sygnowane moim pseudonimem Mgr Mors i biorę za to odpowiedzialność - zaznacza artysta.