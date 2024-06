"Serial na Węgierskiej" wciąż żywy. Mgr Mors przeniósł się na drugą ścianę Klaudia Kulak

"Serial na Węgierskiej" to cykl murali krótkotrwałych tworzony na ścianach pod mostem kolejowym przy ul. Węgierskiej w Nowym Sączu. Od 2018 roku w tym miejscu co jakiś czas pojawiało się nowe działo sądeckiego artysty, które zazwyczaj treścią nawiązywało do aktualnych wydarzeń w mieście, kraju i za granicą. Było ich tyle, że nie sposób zliczyć, a warstwy farb pokrywających ściany miały pewnie dobrych kilka centymetrów. Wraz z rozpoczęciem prac związanych z budową linii kolejowej Nowy Sącza - Chabówka serial miał przejść do historii. Artysta jednak się nie poddał. Część wiaduktu na którym malował została zburzona, dlatego postanowił wykorzystać tę drugą - jeszcze istniejącą.