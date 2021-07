Koperta życia. Ratuje życie starszym, samotnym osobom. W Krakowie można ja odebrać w czterech punktach

Nieprzytomny chory. Ratownik ma często tylko kilka minut, żeby go uratować. Ale nie wie, czy pacjent przyjmuje jakieś leki, albo choruje przewlekle. W takiej sytuacji pomoże koperta życia. Przygotować ją szczególnie powinny starsze, samotne osoby.

Koperta życia to specjalny formularz, w którym wpisuje się imię i nazwisko oraz najważniejsze informacje o stanie zdrowia – choroby, na które cierpimy, przyjmowane leki i ich dawki, alergie. Poza tym numery kontaktowe do osób najbliższych, warto też dołączyć namiar na lekarza rodzinnego. Bardzo ważne są również informacje o wszystkich aktualnych chorobach, grupie krwi, zażywanych lekach (ile razy dziennie, jakie dawki), stwierdzonych alergiach. Warto także umieścić tam dane lekarza prowadzącego – najlepiej go poprosić, by przybił na formularzu swoją pieczątkę. Dobrze jest w kopercie umieścić także kopie wypisów ze szpitali, zaświadczeń lekarskich i innych dokumentów z istotnymi informacjami medycznymi.