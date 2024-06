Kora na znaczku Poczty Polskiej w serii "Gwiazdy Polskiej Muzyki"

Emisji znaczka towarzyszy koperta z fotografią Kory i jej życiowego partnera Kamila Sipowicza, wykonaną przez Michała Mutora oraz napis: „Świat bez nas był i bez nas będzie…” opatrzony jej podpisem.

"W dolnej części koperty umieszczono tytuły najbardziej znanych przebojów. Całość dopełnia datownik okolicznościowy, zgodny z koncepcją wizualną serii „Gwiazdy polskiej muzyki”, zaprojektowany przez śp. Marzannę Dąbrowską. W jego grafice znajduje się data wprowadzenia znaczka do obiegu, co ma szczególne znaczenie, ponieważ jest to dzień urodzin piosenkarki" - informuje Poczta Polska.