Najpierw spektakl, teraz płyta! Jest pierwszy singiel i teledysk z hitowego "1989" Teatru Słowackiego w Krakowie. Zobaczcie i posłuchajcie

"Odbieram sobie Pokojową Nagrodę, którą mojemu mężowi przyznali wasi mężowie.

Lech bał się, że jak tu przyleci, to go nie wpuszczą z powrotem i mówi do mnie: "Ty poleć"

Nikt nie pytał, czy się czuję na siłach, bo taka misja była i nie ma czasu się grzebać.

Będę walczyła, jak mnie prosi rodzina i jeśli trzeba zrobię to, co będzie trzeba.

Patrzy na mnie król Norwegii Olaf, cała elita uczona

Chcę uciec, chcę zemdleć, się schować, ale dam radę, wszystko pokonam"