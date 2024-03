Korki i remonty w Krakowie. Zmiany na Młyńskiej, prace na al. Solidarności, zamknięta Barska

Budowa tramwaju do Mistrzejowic - zmiany w ruchu

Barska - zamknięte, budują dojazd do inwestycji

Pod koniec 2023 roku deweloper przystąpił do kolejnego etapu prac, polegającego na przebudowie sieci wodnej oraz budowie kanalizacji teletechnicznej i elementów liniowych (krawężniki drogowe). Wygrodzeniu robót podlega większy zakres, tj. połowa jezdni na odcinku od ul. Komandosów do wyjazdu z tunelu pod ul. M. Konopnickiej – w pierwszej kolejności jezdnia południowa. W związku z powyższym wprowadzono ruch wahadłowy, kierowanego poprzez sygnalizację świetlną.

Hotel i apartamenty mają powstać w pobliżu kaplicy św. Bartłomieja, ul. Konopnickiej i rzeki Wilgi. To teren zielony, który przez lata służył mieszkańcom osiedla Podwawelskiego. Inwestor ma zgody budowlane, ale uwarunkowane tym, że musi stworzyć drogę dojazdową do planowanych nowych obiektów, właśnie od ulicy Barskiej.

W poniedziałek, 4 marca br. o godz. 7.00 wykonawca przystąpił do wymiany nawierzchni na fragmencie ul. Barskiej od ul. Komandosów do wyjazdu z tunelu pod ul. M. Konopnickiej. Ulica na odcinku objętym pracami będzie zamknięta dla ruchu samochodowego. Ruch pieszy i rowerowy odbywać się będzie po istniejącym chodniku. Objazd do ul. Ludwinowskiej przez rondo Matecznego oraz do ul. Barskiej przez rondo Grunwaldzkie. Taka organizacja ruchu potrwa do piątku, 15 marca br.